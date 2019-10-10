قبرص: تدخل تركيا العسكري في سوريا "عملية استبدادية غير قانونية"

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

قال الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس أن تدخل تركيا العسكري في سورية ما هو إلا عملية استبدادية غير قانونية أخرى تهدف إلى خدمة المصالح التركية.

وردا على سؤال اليوم الخميس للتعليق على الهجوم العسكري التركي على سورية، قال أناستاسياديس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية: “إن هذا يمثل عملاً استبدادياً آخر غير مقبول لتركيا، والذي تم إدانته على الأقل من قبل مجتمعنا في الاتحاد الأوروبي، وأنا لا أعتقد أن هناك ما يبرره بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف الرئيس القبرصي”إن هذا العمل يعتبر عملاً استبدادياً آخر غير قانوني تقوم به تركيا، وذلك إرضاءً لمصالحها”.