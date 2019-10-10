وزير الدفاع القطري يعرب عن دعمه للعدوان التركي على سوريا

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعرب وزير الدفاع القطري عن دعم الدوحة للعدوان التركي علوى سوريا. بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

في السياق؛ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الخميس، أن الهجوم التركي أسفر عن نزوح أكثر من 60 ألف شخص من المدنيين، عن منازلهم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 60 ألف مدني نزحوا من مناطقهم بشمال شرق سورية خوفا من العدوان العسكري التركي الجاري.

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وأوضح المرصد أن أكثر من 60 ألف مدني نزحوا من مدنهم وبلداتهم وقراهم خلال أقل من 36 ساعة، لافتا إلى أن عمليات النزوح لا تزال مستمرة من مناطق متفرقة شرق الفرات بسورية.

وذكر المرصد أن مدينتي الدرباسية ورأس العين باتتا شبه خاليتين من سكانهما.

واستهدفت القوات التركية بقصف جوي اليوم مدخل مدينة تل أبيض السورية من جهة الرقة، بالتزامن مع مرور سيارات لوفود عشائرية ومدنية قادمين من الرقة إلى مدينة تل أبيض للمشاركة في اعتصام “خيمة الدروع البشرية”، استنكارًا للعملية العسكرية التركية على المنطقة، مما أدى لسقوط جرحى في صفوف تلك القافلة.

وأعقب ذلك قصف بري من قبل القوات التركية استهدف ساحة الاعتصام، مما أدى لسقوط جرحى في صفوف المعتصمين.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن القوات التركية بسطت سيطرتها على قرية يابسة الواقعة بغرب مدينة تل أبيض إثر اشتباكات مع “قوات سوريا الديمقراطية”، بغطاء بري وجوي، فيما تتواصل الاشتباكات بين الطرفين على محاور بالمنطقة، مع ورود معلومات عن مزيد من الخسائر البشرية.