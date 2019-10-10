الشركات الروسية تبدي إهتماماً متزايداً بالسوق الإماراتية

الخميس 10 أكتوبر 2019

الخليج 365 - وكالات

أكد تقرير صحفي لوكالة وام الإماراتية، أن الشركات الروسية أبدت اهتمامًا متزايدًا بالسوق الاماراتية وبالمعارض الكبرى التي تقام في دبي على مدار العام، وفقًا لمجلس الأعمال الروسي .



يأتي ذلك في وقت أكد مسؤولون إماراتيون وروس اهمية توسيع روسيا لانشطتها التجارية فى السوق الاماراتية لتعزيز صادراتها وخاصة الزراعية والاستفادة من سوق المنتجات الغذائية المتنامي في الإمارات.

ونقلت الوكالة عن عمر خان مدير المكتب الدولي في غرفة دبي قوله أن روسيا تبذل جهوداً حثيثة لدعم صادراته من الأغذية إلى الشرق الأوسط و آسيا .. مضيفاً أن دولة الإمارات ستستفيد من هذا الاتجاه حيث أنها تظل مركز إعادة التصدير المفضل للمنتجات والسلع الروسية في المنطقة ، مما يتيح للمصدرين الوصول إلى نحو ملياري مستهلك في الأسواق المحيطة.

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وأوضح "بالنظر إلى أن الإمارات تستورد أكثر من 85 في المائة من احتياجاتها الغذائية ، فإن الحكومة حريصة للغاية على تنويع أسواق وارداتها الغذائية والتعاون مع الدول الأخرى في مجال الأمن الغذائي".

وأضاف أنه تم تصدير ما قيمته قرابة 900 مليون درهم من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية من روسيا إلى دبي في عام 2018 ، في حين تم إعادة تصدير ما قيمته أكثر من 104 ملايين درهم من المنتجات الغذائية ذات الصلة الروسية عبر الإمارة. ومع ذلك ، هناك إمكانية لتعزيز التعاون المستقبلي في هذا الشأن في المستقبل واستكشاف فئات المنتجات الجديدة ".

وقال ان هناك عاملا آخر يجعل دولة الإمارات وجهة جذابة وهو سوق السياحة المزدهر الذي من المقرر أن يتوسع أكثر في المستقبل القريب حيث تخطط الدولة لاستقبال 20 مليون سائح في معرض اكسبو 2020.

وفي تقريرها السنوي الأخير ، سجلت وزارة الاقتصاد الإماراتية إجمالي حجم التجارة بين الإمارات وروسيا في عام 2018 بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي.

وأدرجت الوزارة أرقام منتجات القمح ضمن أعلى الواردات بعد الماس ، بقيمة 460 مليون درهم ، تليها منتجات الشوكولاته بقيمة 400 مليون درهم.