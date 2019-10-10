السيسي يتدخل.. الهجرة تكشف تطورات جديدة بقضية المهندس علي أبو القاسم

كتب: ضياء السقا

كشفت وزارة الهجرة المصرية، آخر تطورات قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، بتهمة جلب مخدرات للمملكة، مؤكدة أن الرئيس السيسي كلف الوزارة، بمتابعة القضية.

وقالت الهجرة في بيان، نشرته على صفحتها بالفيس بوك، الخميس" :"تنفيذا لتكليفات الرئيس، بمتابعة قضية المواطن المصري المهندس "علي أبوالقاسم" الذي صدر ضده حكما بالإعدام في المملكة العربية السعودية، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والسيد المستشار حمدي الهلالي المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موقف القضية".

‎وأكد النائب العام أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، لافتًا إلى أنه أيضًا قد تم الحصول على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وكافة الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، حيث تم عرض أن هناك متهمين آخرين في القضية قد وجهت لهم تهمة تصدير المخدر.

‎كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها المستمرة لقضية المهندس المصري علي أبوالقاسم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا بالرياض، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة.

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‎وتجدد الهجرة تأكيدها وطمأنة الرأي العام المصري بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج، سواء قصاص أو إعدام أو غيرها.

‎وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق حلف الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتم الاعتماد في تلك القضية على ما يصدر من بيانات رسمية متتالية من قِبَل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حتى لا تؤثر الأخبار المتضاربة سلبا علي موقف المواطن المصري بالقضية.

‎كما تهيب الوزارة بأن يتم تفهم أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.

وانتفضت مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن رواد تويتر، هاشتاج "#انقذوا_المهندس_على_ابو_القاسم"، تضامنا مع المهندس المصري، بعد استغاثة أسرته، وطالبوا بتدخل الجهات المعنية، لوقف تنفيذ الحكم وإعادة التحقيق في القضية.