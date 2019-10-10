وقفة استنكار لتجار صور ومنطقتها منعًا لانهيار القطاع الخاص

نفذت جمعية تجار صور ومنطقتها وقفة استنكار وتوقف التجار عن العمل لمدة ساعة "منعًا لانهيار ​القطاع الخاص​ والتزاما بالدعوة الصادرة عن رئيس ​جمعية تجار بيروت​ وأمين عام ​الهيئات الإقتصادية​ اللبنانية ​نقولا شماس​ بعد أن تبنت الهيئات الإقتصادية اللبنانية مجتمعة هذه المبادرة، وتضامنت معها"، بحسب بيان صدر عن الجمعية.



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