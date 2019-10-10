الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياة الإقليمية اليوم وثالث خرقها أمس

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 10 تشرين الأول 2019 الساعة 10:00، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 425 مترًا، وعمل على سحب الطفاف السابع إلى داخل المياه الفلسطينية المحتلّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 11:10، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 260 مترًا، ولمدة 3 دقائق"، لافتةً إلى أنّه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

وبيّنت القيادة أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 9 تشرين الأول 2019 ما بين الساعة 6:50 والساعة 11:15، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 280 مترًا. وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".