جميل السيد: ضاعت الطاسة عند ترامب فضاعوا

أكّد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "هجوم تركي على ​أكراد سوريا​ واستنكار أوروبي وعربي، والمتقاتلون هنا والمستنكرون هناك في حضن ​أميركا​، تآمروا لتدمير سوريا منذ ٢٠١١ ومعهم النصرة والدواعش، اليوم يقتلون بعضهم بعضًا في شمال سوريا، لماذا؟ ضاعت الطاسة عند الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، فضاعوا... والنارُ تأكُلُ بعضَها، إنْ لمْ تجِدْ ما تأكُلُهْ".

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