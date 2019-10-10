اللواء عثمان استقبل مدير مركز "DCAF" ورئيس رابطة قدامى القوات المسلحة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة " DCAF" على رأس وفد وجرى البحث في تعزيز سبل التعاون بين الطرفين،بهدفتطوير قطاع الأمن في لبنان ضمن إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.
كما استقبل رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة مدير عام قوى الأمن الداخلي الأسبق اللواء المتقاعد عثمان عثمان على رأس وفد وجرى عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد وقدّموا للّواء عثمان درعاً تذكارية عربون شكر وتقدير لمساهمة اللواء عثمان في إنجاح الدروة الـ/28/ للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب التي عُقدت في لبنان.
والتقى النائب محمد سليمان الذي أثنى على "جهود قوى الأمن الداخلي المبذولة في سبيل حفظ النظام وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، كما جرى عرض للأوضاع العامة".
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