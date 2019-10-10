اللواء عثمان استقبل مدير مركز "DCAF" ورئيس رابطة قدامى القوات المسلحة

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على ​القوات المسلحة​ " DCAF" على رأس وفد وجرى البحث في تعزيز سبل التعاون بين الطرفين،بهدفتطوير قطاع الأمن في ​لبنان​ ضمن إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.

كما استقبل رئيس رابطة ​قدامى القوات​ المسلحة مدير عام قوى الأمن الداخلي الأسبق اللواء المتقاعد ​عثمان عثمان​ على رأس وفد وجرى عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد وقدّموا للّواء عثمان درعاً تذكارية عربون شكر وتقدير لمساهمة اللواء عثمان في إنجاح الدروة الـ/28/ للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب التي عُقدت في لبنان.

والتقى النائب ​محمد سليمان​ الذي أثنى على "جهود قوى الأمن الداخلي المبذولة في سبيل حفظ النظام وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، كما جرى عرض للأوضاع العامة".