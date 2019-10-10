رابطة العمال السوريين: انطلاق قوافل من النازحين الراغبين بالعودة الى سوريا

اعلنت رابطة ​العمال​ العرب السوريين في ​لبنان​ "انها شاركت في اللقاء الذي دعا إليه الشيخ سعد حمادة في ​الهرمل​ وحضره، النائب السابق ​نوار الساحلي​ المكلف ب​ملف النازحين السوريين​ في "​حزب الله​"، العقيد جمال الجروش ممثلا المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ ​نقولا الشدراوي​، منسق اللجنة المركزية في ​التيار الوطني الحر​، والوزير السابق الدكتور ​علي حيدر​ مدير المصالحة الوطنية في ​سوريا​ وحشد من الفعاليات في المنطقة، للبحث في وضع النازحين السوريين وتسهيل اجراءات العودة لأهالي ​القصير​ والمناطق الحدودية الأخرى، بأسرع ما يمكن دحضا لكل الأقاويل والإشاعات المشككة بهذه العودة".

وفي بيان له، شددت الرابطة على "ضرورة إزالة كل العراقيل التي تعترض طريق عودة النازحين الى بلادهم وفي مقدمتها التراجع عن قرار الكفالة وإجراء التسويات للمخالفين في شروط الإقامة لإتاحة المجال لعودة كل العائلات السورية الى وطنها، خاصة ان ​العام الدراسي​ قد بدأ"، مهيبةً بـ"كل المسؤولين في لبنان وسوربا توحيد الجهود المشتركة وإزالة الأسباب التي تؤدي إلى كل تلك المعاناة وإتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل العودة لعشرات آلاف الأسر السورية الى مدنها وقراها دون انتظار لمخططات الدول التي تريد المتاجرة بآلام النازحين وظروف الدول المضيفة".

واعلنت انه "بتوجيه ومتابعة من ​السفير السوري​ في لبنان ​علي عبد الكريم علي​ وبالتنسيق مع الجهات المختصة انطلقت صباح اليوم، قوافل من النازحين السوريين الراغبين بالعودة الى وطنهم سوريا بعد ان تمت تسوية اوضاع من بحاجة الى ذلك وأزيلت كل العراقيل التي كانت تمنع تلك العودة".