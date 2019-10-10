تدابير سير بسبب أعمال تعبيد بولفار فؤاد شهاب- البحصاص بطرابلس بين غد والأحد

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال تعبيد المسلك الغربي لبولفار ​فؤاد شهاب​ - ​البحصاص​ في ​طرابلس​ والمستديرة والمسلك المؤدي إلى ​الكورة​، اعتبارًا من الساعة 16:00 من يوم غد الجمعة 11 تشرين الأول 2019، لحين الانتهاء مساء يوم الأحد 13 تشرين الأول 2019".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأشغال ستؤدّي إلى منع المرور كليًّا على المسلك المذكور بإتجاه ​بيروت​ والكورة، واتخاذ الإجراءات الآتية:

- تحويل السير بإتجاه الضمّ والفرز/ شارع كليّة الصحة والمتفرعات منه.

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- تحويل السير القادم من أوتوستراد بيروت– الكورة إلى مفرق "punto alto" – الكورة.

- تحويل السير المتّجه من مفرق ​راس مسقا​ بإتجاه البحصاص، إلى الطرقات المجاورة".

وطلبت المديرية من المواطنين "التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".