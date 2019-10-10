يرق أبلغ رؤساء الجامعات بالتنظيم الإداري والمهل القانونية للمعاملات والإجراءات بالمخالفات

عقد المدير العام للتعليم العالي بالتكليف ​فادي يرق​، إجتماعا موسعا مع رؤساء وممثلي ​الجامعات​ الخاصة في ​لبنان​، ووضعهم في أجواء عمل المديرية العامة للتعليم العالي في هذه المرحلة الإنتقالية، كما أطلعهم على توجهات وزير التربية و​التعليم العالي​ اذ ​أكرم شهيب​ لناحية تفعيل اللجنة الفنية واللجان المتخصصة، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون والتزاما بتوصيات وتوجهات مجلس التعليم العالي ، ضمانا لإستقرار قطاع التعليم العالي وتسهيلا للمعاملات والطلبات والملفات التي ترفعها الجامعات إلى الوزارة.

وشدد يرق على "الإلتزام بالقوانين النافذة والمرعية الإجراء خصوصا القانون 285 والمراسيم التنفيذية"، مؤكدا "الشفافية والصراحة والوضوح لحل الأمور العالقة"، لافتًا إلى أنه "تم العمل على التنظيم الإداري وحصر الملفات وجمعها"، مؤكدًا "إعطاء الثقة للموظفين وتأمين الدعم الإداري لهم للإنطلاق بالعمل، وبناء على هذه المنطلقات تم تشكيل لجنة الطوارئ لتفعيل العمل ومؤازرة اللجنة الفنية".

وتحدّث يرق عن "التنافسية الإيجابية بين الجامعات لما فيه مصلحة قطاع التعليم العالي و​الطلاب​ في لبنان"، مشيرا إلى "أهمية المؤسسات الجامعية العريقة وإلى دعم المؤسسات الصاعدة و​الجديدة​ ، وذلك ضمن ما تسمح به القوانين النافذة".

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وركز على "الدور المهم للجامعات في المجلس واللجنة الفنية واللجان المتخصصة"، موضحًا أنه "طلب من اللجنة الفنية التزام مهل محددة لإنجاز تقاريرها، وذلك إنفاذا لقرار تفعيل اللجنة الفنية واللجان المتخصصة".

وكشف عن "تحديث لائحة الخبراء وإحالة الملفات والعمل على إصدار القرارات وإحالة المراسيم"، منوهًا بأن "العمل الجاري مع خبراء لعرض آلية لتسوية أوضاع طلاب الجامعات التي تم اكتشاف مخالفات فيها، بناء على توجيهات وزير التربية".

ورأى أن "دور مندوبي الجامعات هو متابعة المعاملات وتجاوز المعوقات الروتينية لخدمة الطلاب"، معتبرًا على أن "حل مشكلات التعليم العالي والجامعات يتم ضمن الإطار القانوني".

