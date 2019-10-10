البرلمان الأوروبي صوت ضد الموافقة على تعيين مرشحة ماكرون لعضوية المفوضية الأوروبية

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "نواب ​البرلمان الأوروبي​ صوّتوا ضدّ الموافقة على تعيين مرشّحة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، سيلفي غولار، في عضويّة ​المفوضية الأوروبية​".

وأفادت مصادر برلمانيّة عدّة للوكالة، بأنّ "غولار الّتي واجهت قبل ذلك جلستي استماع في ​البرلمان الاوروبي​ شابهما التوتر حول سلسلة من الفضائح التي تحيط بها، نالت 29 صوتًا مؤيّدًا فقط مقابل 82 صوتًا رافضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت".

وانتقدت ​الرئاسة الفرنسية​ هذا الرفض من قبل البرلمان، ورأت أنّه "لعبة سياسيّة". ولفتت في بيان، إلى أنّ "التصويت ضدّ غولار يؤثّر على المفوضية الأوروبية بأكملها، وأنّ ماكرون سيناقش المسألة مع رئيسة المفوضية الأوروبية ​الجديدة​ الألمانيّة أورسولا فود دير لايين".

وغولار هي المرشحة الثالثة الّتي يتمّ رفضها من قبل البرلمان الاوروبي بعد التصويت على رفض ترشيحين آخرين من ​المجر​ ورومانيا.