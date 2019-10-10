البرلمان الأوروبي صوت ضد الموافقة على تعيين مرشحة ماكرون لعضوية المفوضية الأوروبية

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "نواب البرلمان الأوروبي صوّتوا ضدّ الموافقة على تعيين مرشّحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلفي غولار، في عضويّة المفوضية الأوروبية".
وأفادت مصادر برلمانيّة عدّة للوكالة، بأنّ "غولار الّتي واجهت قبل ذلك جلستي استماع في البرلمان الاوروبي شابهما التوتر حول سلسلة من الفضائح التي تحيط بها، نالت 29 صوتًا مؤيّدًا فقط مقابل 82 صوتًا رافضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت".
وانتقدت الرئاسة الفرنسية هذا الرفض من قبل البرلمان، ورأت أنّه "لعبة سياسيّة". ولفتت في بيان، إلى أنّ "التصويت ضدّ غولار يؤثّر على المفوضية الأوروبية بأكملها، وأنّ ماكرون سيناقش المسألة مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة الألمانيّة أورسولا فود دير لايين".
وغولار هي المرشحة الثالثة الّتي يتمّ رفضها من قبل البرلمان الاوروبي بعد التصويت على رفض ترشيحين آخرين من المجر ورومانيا.
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