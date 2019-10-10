الحرة: قوات أميركا نقلت معتقلين من داعش من الجنسية البريطانية من داخل الأراضي السورية إلى مكان سرّي في العراق

أفاد مصدر في ​وزارة الدفاع الأميركية​ لـ "الحرّة" بأن "​القوات الأميركية​ نقلت معتقلين من تنظيم "داعش" يحملان الجنسية البريطانية، من داخل ​الأراضي السورية​ إلى مكان سرّي في ​العراق​".

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