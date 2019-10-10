أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "​القوات التركية​ ومسلحين يطوقون بلدتي ​رأس العين​ و​تل أبيض​، الخاضعتين للأكراد، بعد السيطرة على القرى المحيطة بهما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: القوات التركية ومسلحون يطوقون بلدتي رأس العين وتل أبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.