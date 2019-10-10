مسؤول مصري سابق: بطاريات الصواريخ الإسرائيلية تحيط بجدران "سد النهضة" لحمايته

أوضح سكرتير الرئيس المصري الأسبق ​حسني مبارك​، ​مصطفى الفقي​ أن "بطاريات ​الصواريخ​ ال​إسرائيل​ية تحيط بجدران "​سد النهضة​" لحمايته"، مشيرا إلى أن "إسرائيل وراء فشل المفاوضات"، مؤكداً أن "سد النهضة ليس مشروعا تنمويا ولكنه عمل كيدي سياسي، وإسرائيل هي التي تقوي ​إثيوبيا​".

ورفضت إثيوبيا الاقتراح المصري، موضحة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية، قائلة إن الاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا.