مسؤول مصري سابق: بطاريات الصواريخ الإسرائيلية تحيط بجدران "سد النهضة" لحمايته

أوضح سكرتير الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مصطفى الفقي أن "بطاريات الصواريخ الإسرائيلية تحيط بجدران "سد النهضة" لحمايته"، مشيرا إلى أن "إسرائيل وراء فشل المفاوضات"، مؤكداً أن "سد النهضة ليس مشروعا تنمويا ولكنه عمل كيدي سياسي، وإسرائيل هي التي تقوي إثيوبيا".
ورفضت إثيوبيا الاقتراح المصري، موضحة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية، قائلة إن الاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا.
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