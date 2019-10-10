الامن العراقي: اعتقال مندسين بين المتظاهرين قاموا بحرق وتخريب الممتلكات العامة

اعلنت قيادة ​الشرطة​ الاتحادية في ​العراق​ عن "اعتقال اثنين من المندسين بين المتظاهرين قاموا بعمليات حرق وتخريب الممتلكات العامة". يذكر ان ​بغداد​ ومحافظات جنوبية شهدت تظاهرات كبيرة استمرت لايام شارك فيها المئات من المواطنين للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء على ​الفساد​ والفاسدين، حيث شهدت التظاهرات اعمال حرق وتخريب لبعض الممتلكات العامة.

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