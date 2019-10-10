نبيل القروي ينفي أي توافق مقابل خروجه من السجن

نفى المرشح الرئاسي التونسي، ​نبيل القروي​ "أن يكون خروجه من السجن نتيجة لأي توافق"، مؤكدا أن "الإفراج عنه جرى بفضل ​القضاء​ المستقل"، مشيراً إلى "إنني لم أقم بأي توافق مع أي طرف سياسي ولا مع النهضة ولا مع ​الحكومة​ ولا مع رئيس الحكومة ​يوسف الشاهد​".

وفي 23 آب الماضي، أوقف ​الأمن التونسي​ القروي، على خلفية شكوى تقدمت بها ضده منظمة محلية مستقلة تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه، قبل أن يتم الإفراج عنه الأربعماء.