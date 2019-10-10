نبيل القروي ينفي أي توافق مقابل خروجه من السجن

نفى المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي "أن يكون خروجه من السجن نتيجة لأي توافق"، مؤكدا أن "الإفراج عنه جرى بفضل القضاء المستقل"، مشيراً إلى "إنني لم أقم بأي توافق مع أي طرف سياسي ولا مع النهضة ولا مع الحكومة ولا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد".
وفي 23 آب الماضي، أوقف الأمن التونسي القروي، على خلفية شكوى تقدمت بها ضده منظمة محلية مستقلة تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه، قبل أن يتم الإفراج عنه الأربعماء.
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