otv: باسيل اعلن خلال جلسة الحكومة ان التيار لن يقبل الا بكهرباء 2424

افادت قناة "otv" بأن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ اعلن خلال ​جلسة الحكومة​ ان التيار لن يقبل الا بكهرباء 2424"، مشيرة الى ان "باسيل جدد التأكيد ان التيار لن يسير باي موازنة غير مقتنع وقد رفض زيادة تعرفة ​الكهرباء​ التي طالب بها اطراف آخرون".

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