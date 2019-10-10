لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا إلى أن "الجلسة مع الرئيس عون كانت أكثر من جيّدة وممتازة وتناولت كل المواضيع التي ندور في فلكها الآن لا سيما الوضع المالي والنقدي والموازنة وسبل المعالجة وكان هناك اتفاق لم أحصل على إذن الرئيس عون لأصرح به ولكن سأقوله، فإذا تأخرت الحلول عن الاسبوع القادم فيما يخص الموازنة، سندعو لجنة الطوارئ إلى الانعقاد أي اللجنة التي تقررت في 2 أيلول في الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون".
من جهة أخرى، اكد بريأن "جلسة 17 تشرين لمناقشة رسالة الرئيس عون حول تفسير المادة 95 من الدستور قائمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بري من بعبدا: اذا تأخرت الحلول عن الاسبوع القادم بما يتعلق بالموازنة فسندعو لانعقاد لجنة الطوارئ التي تقررت بالاجتماع المالي ببعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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