“الأسود” يخوضون أول حصة تدريبية بوجدة

من المنتظر أن يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، عصر اليوم الخميس، أول حصة تدريبية له، بمدينة وجدة، وبالضبط بالملعب الشرفي بالمدينة، وهي الأخيرة له، قبل مواجهة منتخب ليبيا، يوم غد الجمعة، في أول مباراة ودية للأسود.

وكانت العناصر الوطنية، قد خاضت، أمس الأربعاء، آخر حصة تدريبية لها بالرباط، قبل أن تتجه، عبر رحلة جوية خاصة، لعاصمة الشرق، من أجدل خوض لقاء ليبيا.

وسيضع الناخب الوطني، في هذه الحصة التدريبية، آخر لمساته على توليفة “أسود الأطلس”، قبل خوض مباراة ليبيا، التي يهدف من خلالها التعرف على الأسماء الجاهزة، وتجريب أسماء جديدة، قد يعول عليها في القادم من المناسبات.

جدير ذكره، أن المباراة القادمة ستعرف غياب مجموعة من الأسماء الأساسية بسبب الإصابة، أبرزها أشرف حكيمي، حكيم زياش، نصير المزراوي، ورومان سايس.