كوثر بامحمد تعلن “الطلاق” مع “هيموراجي”

كشفت الممثلة الكوميدية، كوثر بامحمد، اليوم الخميس، أنها انفصلت بشكل تام عن فرقة “هيموراجي” الكوميدية، التي انضمت إليها في بداية مسيرتها الاحترافية.

وأكدت كوثر با محمد لـ”اليوم24″ أنها انفصلت عن “هيموراجي فعلا، لكنها رفضت كشف السبب وراء ذلك، مشيرة إلى أنها لا ترغب في التصريح بالتفاصيل، إذ قالت: “كنفضل ما نقول التفاصيل لحتى واحد”.

وأكدت كوثر أنها ستواصل العمل لوحدها، من أجل شق طريقها، الذي بدأت فيه قبل سنوات على الرغم من أن سنها صغير لا يتجاوز، حاليا، 22 سنة.

كوثر كانت قد أشارت على “أنستغرام”، إلى أن مسيرتها مع “هيموراجي” تجربة جميلة، لكنها توقفت، قبل شهور، ما خلق تساؤلات عن السبب إلى جانب فرضية وجود مشكل مع قائد المجموعة “طاليس”، غير أن المعنية بالأمر تكتمت عن توضيح الدوافع، وتركت فرضية انفصالها بإرادتها لتطوير نفسها دون وجود مشاكل مع المجموعة قائمة.