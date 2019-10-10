أمكراز: انتظارات الشباب منا قوية..الأولوية للعمل ولا اعتبار للأشخاص- فيديو

قال محمد أمكراز، وزير الشغل الإدماج المهني، صباح الخميس، خلال حفل تسليم المهام بالوزارة، إن تكليفه بالمنصب الحكومي تشريف لكنه تكليف ثقيل.

وأوضح أمكراز، أنه سيحاول الاشتغال بالكيفية التي ستنفع البلد، مضيفا، “الذي يتعاون فيه المغاربة يمكن من تحقيق المعجزات وإن اختلفوا تتحقق الكوارث”.

الوزير الذي يشغل منصب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أوضح أن “الاعتبار سيكون للعمل والأداء والفعالية، ولا اعتبار للأشخاص”.

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وفي تصريح لـ”اليوم 24″، قال الوزير الجديد، إنه “حين تعطى الفرصة للشباب تكون المسؤولية مضاعفة من أجل تشريف الشباب المغربي وإعطاء صورة حقيقية عنهم”.

واعتبر الوزير أن وزارة الشغل والإدماج المهمي مهمة لارتباطها بالشباب وبالشغل، وقال، “توجد مجالات وفضاءات مرتبطة بشكل مباشر بالشباب، وبالتالي انتظاراتهم منا ستكون قوية، وسنحاول أن نشتغل بسرعة قصوى، ونقدم أقصى ما يمكن تقديمه”.