السعودية تؤجل الحكم على الداعية سلمان العودة المهدد بالإعدام

أجّلت محكمة سعودية النطق بالحكم في قضية الداعية سلمان العودة الذي يواجه عقوبة الاعدام، إلى يوم 30 أكتوبر، حسب ما أفاد به نجله عبدالله في تغريدة على تويتر، بعدما كان من المقرر أن يصدر الحكم، أمس الأربعاء.

وكتب عبدالله العودة “بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة، وبعدما تقرّر سابقا النطق بالحكم اليوم، قررت المحكمة فجأة (…) تأجيل النطق بالحكم إلى 30 أكتوبر”.

ويعتبر العودة قريبا من جماعة الاخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية، وهو بين عشرين شخصا تم توقيفهم في منتصف شتنبر 2017، وبينهم كتّاب وصحافيون، في سياق حملة توقيفات استهدفت معارضين في المملكة.

وحضر العودة خلال الأسابيع الماضية سبع جلسات على الأقل، بحسب نجله الذي أفاد أنّ النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات “ما اعتبرته أدلّة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن ألفي تغريدة منشورة في حسابه بتويتر”.

وأوقف العودة بعدما نشر تغريدة في شتنبر 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر.

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وقطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وكان مدع عام سعودي طلب الإعدام للشيخ العودة عند بدء محاكمته في شتنبر 2018، بحسب ما نقلت صحف محلية، موضحة أيضا أن 37 تهمة وجهت إليه.

والعودة من أبرز وجوه “تيار الصحوة” الذي ينظر إليه على أنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها المملكة.

وتقول عائلة سلمان العودة إن السلطات طلبت منه مع معارضين آخرين، تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة الأمر الذي رفضه.