أمن الدارالبيضاء يوقف شخصا صدرت في حقه 21 مذكرة بحث

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، شخصا من ذوي السوابق القضائية، كان يشكل موضوع 21 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالإتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن توقيف المشتبه فيه تم في أعقاب سلسلة من الأبحاث الميدانية المكثفة، التي مكنت من تحديد مكانه في منطقة بني يخلف في ضواحي مدينة المحمدية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ووثيقة هوية ورخصة سياقة مزورة تحمل صورته الشخصية، وبيانات إسمية مغلوطة.

وأضاف البلاغ نفسه أنه تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.

ويأتي ضبط المشتبه فيه في سياق الجهود المكثفة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية، وكذا تكثيف، وتنشيط إجراءات البحث في مواجهة الأشخاص المبحوث عنهم في مختلف القضايا الإجرامية.