في أول مباراة تجمع بينهما.. السينغال يفرض تعادلا إيجابيا على البرازيل

فرض المنتخب السينغالي لكرة القدم، تعادلا إيجابيا بهدف لمثله، على البرازيل بكامل نجومها، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، قبل قليل بسنغافورة، في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات القارية المقبلة.

وبدأت المباراة بضغط كبير من منتخب البرازيل، وهو الأمر الذي كلله بهدف التقدم بواسطة اللاعب فيرمينيو، في الدقيقة الثامنة، غير أن الفريق السينغالي، سيدرك التعادل في آخر دقائق النصف الأول، من نقطة الجزاء، بعد أن تم إسقاط النجم ساديو ماني في مربع العمليات.

الجولة الثانية، جاءت مخالفة لسابقتها، فالتوازن كان سيد الموقف، على مستوى ضغط وسيطرة المنتخبين، بل كان زملاء ساديو ماني، قريبون جدا من تسجيل هدف الانتصار، خاصة بواسطة نجم ليفيربول، الذي اصطدمت قدفته القوية في الدقيقة 80 بالقائم الأيمن.

لتنتهي أول مباراة تجمع بين المنتخبين، بالتعادل بهدف لمثله.