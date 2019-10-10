فوزي لقجع وعامل الحسيمة يشيعان جثمان والد النجم محمد إحتارن – صور

حضر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفريد شوراق، عامل إقليم الحسيمة، صباح اليوم الخميس، مراسيم تشييع جنازة والد محمد إحتارين، لاعب فريق آيندهوفن الهولندي، والمرشح لحمل قميص المنتخب المغربي.

وكانت الجامعة، قد بعثث ممثثلين لها، لتقديم التعازي لعائلة اللاعب الشاب، في هولندا، الذي فارق أباه يوم الأحد الماضي في الأراضي المنخفظة.

ولم يحدد إحتارن، الذي يعتبر واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في العالم، البلد الذي سيمثله، بعد أن رفض كل العروض والضغوط من الاتحاد الهولندي للعبة، من أجل تمثيل منتخب هولندا.

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كما سبق للرجل، أن أكد في تصريحات سابقة، بأن اهتمامه بمرض والده، أولى له من حسم البلد الذي سيمثله.

إليكم صور من حضور رئيس الجامعة وعامل إقليم الحسيمة، لمراسيم الجنازة: