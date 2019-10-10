جمعية الجليل تطلق مؤتمرها العلمي السنوي للعام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت "الجمعية العربية القطرية للبحوث" (الجليل)، ضمن معهد الأبحاث التطبيقية، مؤتمرها العلمي السنوي، اليوم الخميس، وذلك بهدف عرض آخر المستجدات والنتائج للأبحاث العلمية الجارية في الجمعية.

وأوضحت الجمعية في بيان صدر عنها، أن المؤتمر عقد كذلك بهدف "تعزيز أهمية البحث العلمي في مجتمعنا العربي خاصة لدى الجيل الناشئ، في ظل ما يعانيه مجتمعنا من ظروف مجتمعية تتمثل بانتشار آفة العنف، من هنا ارتأينا من خلال هذا المؤتمر، تسليط الضوء على جانب آخر هام ومضيء من مجتمعنا من شأنه أن يبين القدرات العلمية الهائلة الموجودة في مجتمعنا بالرغم من الظروف الصعبة".

وشارك في المؤتمر، بحسب البيان، باحثون ومفتشو العلوم والبيئة، بالإضافة إلى معلمي مدارس من المراحل الثانوية.

وافتتح المؤتمر مدير عام جمعية الجليل، أحمد الشيخ، الذي أشار إلى أن "الجمعية تضع جهودا في تقريب العلوم وطرق البحث العلمي إلى الطلاب في المدارس وإلى المعلمين من خلال المؤتمرات والاستكمالات والفعاليات الكثيرة التي تقدمها الجمعية".

وقال: "تتعاون الجمعية مع وزارة المعارف بهدف تقوية أساليب البحث وتطوير القدرات العلمية الكامنة لدى طلاب المدارس، سعيًا منا لتسهيل منالية حصول وتواصل الطلاب مع البرامج العلمية لمعهد البحوث في جمعية الجليل".

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في هذا السياق، تحدثت المديرة العلمية في جمعية الجليل، الباحثة د. منال حاج زاروبي، عن أهمية تسليط الضوء على الجانب البحثي والعلمي وعلى القدرات الموجودة في مجتمعنا بهذا المجال، التي تشكل جانبًا هامًا وأساسيًا في المجتمع، كون هذه الأبحاث بُنيت على أساس احتياجات وقضايا تواجه مجتمعنا، مثل التلوث البيئي، المياه العادمة، وغيرها من المواضيع المختلفة التي يعمل عليها المركز، سعيًا منه لإيجاد الحلول المناسبة لها "، وفق ما جاء في البيان.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى تعزيز الجانب العلمي والبحثي لدى طلابنا في المدارس، من خلال مشاركة المعلمين في مثل هذه المؤتمرات، إذ يشكلون حلقة الوصل بين الباحثين في جمعية الجليل والطلاب".

وأشار البيان إلى أن المؤتمر "تخلل عدة محاضرات وعروض لأبحاث علمية منها: دراسة في مستقبل أساليب العلوم، محاضرة بعنوان نظرة في أساليب التدريس في القرن الـ21، محاضرة بعنوان المشاع العربي - أنتروبولوجيا بيئية - سهل البطوف، محاضرة حول التجربة المسبقة وأهميتها في إجراء بحث طلابي".

بالإضافة إلى "بحث بعنوان النظام اللاهوائي المتطور عالي السرعة لمعالجة مياه الصرف الصحي لإنتاج غاز عضوي، محاضرة حول عمليات تعقيم المياه في الزراعة المائية، تقليل سمومية نواتج التعقيم. بالإضافة عروض لبحوث لطلاب اللقب الثالث والثاني حول تأثير انتشار الأوكسجين على مجموعات البكتيريا المؤكسدة للنيتروجين داخل جهاز بيولوجي للأكسدة الجزئية للنيتروجين، وبحث آخر بعنوان تحضير وسط غذائي من عكر الزيتون لتنمية بكتيريا وخمائر تستخدم في الصناعة".

كما تضمن المؤتمر "عرض بحث علاقة أنظمة معالجة مياه الصرف في انتشار الجينات والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في البيئة، وتخلل عرض بحث حول إنتاج الفحم الحيوي من جفت الزيتون".