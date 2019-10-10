المنافذ تعلن احباط محاولة تهريب 100 ألف دولار بحوزة مسافر عراقي

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بالتعاون مع الكمرك العسكري تم إحباط محاولة تهريب 100 ألف دولار بيد مسافر عراقي في مطار بغداد".

وكانت هيئة المنافذ قد اعلنت في أوقات سابقة، عن إحباط العديد من المحاولات لتهريب الأموال في منافذ متفرقة.

