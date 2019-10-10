"النواب الليبي" يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان التركي علي سوريا

أدان مجلس النواب الليبي العدوان التركي على الأراضي السورية، داعيا مجلس الأمن للتدخل العاجل لحماية الشعب السوري من هذا العدوان.



وقال مجلس النواب، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه: "ندين بأشد العبارات الهجوم التركي الغاشم على أراضي دولة سوريا الشقيقة، بدخول قوات عسكرية تركية شمال سوريا، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان، وسرعة التحرك لحماية الشعب السوري من هذا الاعتداء السافر.

وأشار البيان إلى أن التحرك التركي في الأراضي السورية يأتي "ضمن أطماع نظام أردوغان وسعيه لنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة، ودعمه للمليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا بالمال والسلاح ضد الجيش الوطني، وخرق النظام التركي قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا".

كما طالب مجلس النواب الليبي جامعة الدول العربية باتخاذ موقف عاجل تجاه هذا العدوان على دولة سوريا الشقيقة، خاصة في اجتماع الجامعة الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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ودعا "النواب الليبي" بسحب تمثيل حكومة فايز السراج لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية "لعدم شرعيتها ودعمها للمليشيات المتطرفة المدعومة من نظام أردوغان لنشر الإرهاب والتطرف في كامل المنطقة وليس ليبيا وحدها، وأن يكون التمثيل للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي".

وبدأت تركيا، أمس الأربعاء، عملية عسكرية ضد الأكراد شمالي سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون "عدوانا وانتهاكا سافرا" لسيادة الدولة، وقوبلت بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ، السبت المقبل، على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على شمال سوريا.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرق سوريا جراء العدوان التركي.

وأكد المرصد تواصل عمليات النزوح من مناطق متفرقة شرق الفرات جراء العدوان التركي على المنطقة، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النازحين إلى أكثر من 60 ألف مدني تركوا مدنهم وبلدانهم وقراهم خلال 24 ساعة، من بداية اقتحام القوات التركية الأراضي السورية.



وأضاف المرصد السوري أن كلا من مدينة "الدرباسية" و"رأس العين" باتتا شبه خاليتين من سكانهما، عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية المعتدية على الأراضي السورية.



كما أشار إلى مقتل 30 شخصا بينهم 8 مدنيين وإصابة 33 في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش التركي بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان التركي.

