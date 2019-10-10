ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس العراقي القضايا الإقليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس العراقي برهم صالح القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الرئيس العراقي، قوة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق وسبل تعزيزها.



كما تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى المستجدات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.