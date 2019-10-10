إيطاليا تستدعي سفير تركيا احتجاجا على غزو شمالي سوريا

استدعت إيطاليا، الخميس، السفير التركي في روما إثر العدوان الذي شنته أنقرة على شمال شرقي سوريا.

وأصدرت الخارجية بيانا جاء فيه: إثر العدوان العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، أمر وزير الخارجية لويجي دي مايو باستدعاء السفير التركي في إيطاليا".

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال إن الهجوم التركي "غير مقبول" ودعا لوقف القتال على الفور.

وفي وقت سابق، الخميس، دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تركيا إلى "وقف فوري" لعدوانها على شمال شرقي سوريا.

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وقال كونتي، في تغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابه على تويتر: "أتابع بقلق عميق آخر التطورات في شمال شرقي سوريا، وندعو تركيا للكف فوراً عن عدوانها العسكري الأحادي الذي يمكن أن يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، ويقوض الحرب ضد داعش".

وأدان العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من العواقب، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.





وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرقي سوريا جراء العدوان التركي.

وأكد المرصد تواصل عمليات النزوح من مناطق متفرقة شرقي الفرات جراء العدوان التركي على المنطقة، مشيرا إلى أن كلا من مدينة "الدرباسية" و"رأس العين" بات شبه خالية من سكانها، عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية المعتدية على الأراضي السورية.

وأشار إلى مقتل 30 شخصا بينهم 8 مدنيين وإصابة 33 في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش التركي بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان التركي.