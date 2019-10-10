ترامب يقول إنه يتحدث مع تركيا والأكراد بشأن الوضع في شمال شرق سوريا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يتحدث مع تركيا الأكراد بينما تواصل تركيا هجومها على الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا وحذر من أن أنقرة ستضرر ماليا بشدة إذا "لم تلتزم بالقواعد".
وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها. وأتحدث إلى كلا الطرفين".
وأضاف "أقول إن تركيا ستضرر ماليا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد. إنني أراقب عن كثب".
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