الرئيس الروسي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات الثلاثاء القادم

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الخميس 10 أكتوبر 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الخليج 365
يبدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء القادم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية .
ويبحث الرئيس الروسي خلال الزيارة مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال شهر يونيو العام الماضي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.
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