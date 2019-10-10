ترامب يوجه تهديد جديد لتركيا على خلفية عدوانها على سوريا

الخميس 10 أكتوبر 2019

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الخليج 365

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديد جديد إلى تركيا، اليوم الخميس، على خلفية عدوانها وتوغلها في الأراضي السورية .

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وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إن تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة الأكراد. لكنهم كانوا يقاتلون منذ زمن. "

وأضاف "ليس لدينا جنود أو عسكريون في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم. أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها." كما أكد أنه يحاول التحدث إلى الطرفين. وتابع :" يريد البعض منا أن نرسل عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة وبدء حرب جديدة، في حين يرى البعض الآخر ضرورة البقاء خارج الصراع، والسماح للأكراد بخوض معاركهم (حتى مع مساعدتنا المالية). أما أنا فأقول تركيا عضو في الناتو، ويمكن ضربها بشدة مالياً وعبر العقوبات إذا لم يلعبوا وفق القواعد! أنا أراقب عن كثب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترمب أنقرة، فقبل يومين وجه الرئيس الأميركي تحذيرا شديد اللهجة إلى تركيا من مغبة القيام بأي عمل عسكري خارج الحدود. وهدد أنقرة بتدمير اقتصادها وطمسه تماما.

وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على القضاء على الأكراد، قال ترمب: "سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك". وأضاف: "فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون" وذلك في إشارة إلى عقوبات أميركية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أميركي.