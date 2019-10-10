شكرا لقرائتكم مسؤولة كردية تدعو الأوروبيين لتجميد العلاقات مع أنقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت المسؤولة الكردية إلهام أحمد، الخميس، في بروكسل، دول الاتحاد الأوروبي إلى "تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا عبر استدعاء سفرائها فوراً" في ضوء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وصرحت أحمد للصحافيين "نريد تدخلاً عاجلاً في هذه الأزمة، يجب وقف هذه الهجمات سريعاً"، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار في شأن "منطقة حظر جوي".

وأضافت أن "الانسحاب الأميركي جعلنا في خطر"، محذرة من خطر فرار دواعش معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل رأس حربة في قتال التنظيم.

وقالت إن "أحد السجون الذي يضم عناصر في تنظيم داعش وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، قصفته مقاتلات تركية الأربعاء، مع احتمال فرار عناصر في التنظيم كانوا فيه".

Advertisements

ولاحظت أحمد، المسؤولة في مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية والتي التقت الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس الثلاثاء، أن "ردود فعل قوية صدرت من الاتحاد الأوروبي".

وتداركت "لكننا لن نرضى إلا إذا ترجمت هذه الردود أفعالاً"، مشيرة إلى إمكان فرض "عقوبات اقتصادية" على تركيا.

وخاطبت أحمد الرئيس الأميركي قائلة "نطلب من (دونالد) ترمب أداء دور بهدف إيجاد حل سياسي والبدء بحوار، بدل التخلي عنا والسماح لتركيا بمهاجمتنا".

وأضافت "على الولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار أننا دفعنا ضريبة باهظة"، لافتة إلى مقتل 11 ألف مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد تنظيم داعش.

وحضت واشنطن على "البقاء إلى جانبنا للحفاظ على السلام والاستقرار لما فيه مصلحة الجميع".