الجراح بعد جلسة الحكومة: هناك توجه لضبط نفقات المحروقات في كل إدارات الدولة

أعلن وزير الإعلام جمال الجراح في تصريح له بعد اجتماع مجلس الوزراء أن "هناك توجها لضبط نفقات ​المحروقات​ في كل إدارات ومؤسسات ​الدولة​"، مشيرا الى "اتفاق شبه كامل على قانون الشراء العام والالتزام الضريبي والجمارك وضمان الشيخوخة"، معتبرا ان "هذا الامر تقدم أساسي في موضوع ضمان الشيخوخة لأنه يوفر الحماية الصحية والاجتماعية لكبار السن".

واكد الجراح ان "يوم الاثنين ستعقد جلسة لمجلس الوزراء تسبقها أخرى للجنة الاصلاحات، وسنتناول حينها ملف التقاعد".