الأب جلخ: شراكة استراتيجية تجمع الجامعة بشركة BMW منذ سنوات

أكد رئيس ​الجامعة الأنطونية​ ​الأب ميشال جلخ​ خلال احياء ​كلية الهندسة​ ومركز البحوث Ticket في الجامعة الأنطونية حفل “ keys to the Future"وجود شراكة استراتيجية تجمع الجامعة الأنطونية بشركة BMW العالمية منذ سنوات"، مشيراً الى ان "هبةBMW M4 CS الأولى في ​الشرق الأوسط​ ليست سوى حلقة من حلقات هذه الشراكة، وهي دليل ثقة مجتمع ​الصناعة​ والإبتكار بالجامعة كمركزمتقدم للبحث في مجال المعلوماتية والذكاء الإصطناعي".

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