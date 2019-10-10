التقت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ ​رالف طراف​ في زيارة تعارف وبحثت معه الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شدياق التقت طراف وعرضت معه الاوضاع الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.