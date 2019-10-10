بقرادونيان: "نبع السلام" يتبع من دولة الإرهاب ولموقف عربي موحد ضد الاستعمار التركي

شدّد الأمين العام لـ"حزب الطاشناق" النائب هاكوب بقرادونيان، على أنّ "نبع السلام" ينبع من دولة الإرهاب، تركيا تتوغّل داخل الأراضي السورية وتحتل، أمّا العالم المتمدن فيتفرّج".
وركّز في تصريح، على أنّ "لا الاستنكار، لا الإدانة ولا البيانات تغيّر حقيقة الاحتلال والإرهاب"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب موقف عربي موحّد ضدّ الاستعمار التركي وموقف موحّد لشعوب المنطقة العربية الّتي لا تزال تتذكّر ويلات العثمانيين واحتلال لواء اسكندرون العربية، احتلال ولو جزء من سوريا تمهيدًا لاحتلال أراض عربية أٌخرى، والعودة إلى الإمبراطوريّة العثمانيّة".
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