وحدة البيئة والتنمية المستدامة في AUB كرمت نساء تدربن على الممارسات الزراعية والبيئية المستدامة

نظمت وحدة ​البيئة​ والتنمية المستدامة ESDU، في ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ AUB، ورشة عمل ختامية للمشروع الذي حمل العنوان "مبادرات سبل العيش الذكية مناخيًا وتخطيط الوصول إلى الأسواق"، للاحتفال بنهاية مشروع كليما الذي دام عاما وكرس لتمكين ​المرأة​ في المجتمعات الريفية من خلال استراتيجيات سبل المعيشة المستدامة، وتم عرض لنتائج المشروع من خلال تكريم المشاركين من النساء. كما تم التعريف على المنجزات الرئيسية لمشروع "كليما" وعلى خطط المحافظة على نتائجه وتوسيع نطاقها.

وأقيمت الورشة في الجامعة الأميركية في بيروت، في حضور وزيرة ​الدولة​ للتمكين الاقتصادي ​للنساء​ و​الشباب​ ​فيوليت الصفدي​ ومدير ​برنامج الأغذية العالمي​ وممثله القطري عبد الله الوردات.

يذكر أن "كليما" هو مشروع تدريب غذائي لمدة عام نفذ في شمال شرق ​بعلبك​ و​البقاع الغربي​ من قبل وحدة البيئة والتنمية المستدامة في الجامعة الأمريكية في بيروت بالتعاون مع منظمة تعاون بلا حدود ممول من التعاون الألماني في إطار برنامج الأغذية العالمي "تعزيز سبل معيشة ​اللاجئين السوريين​ والمجتمعات اللبنانية الضعيفة من خلال الغذاء مقابل التدريب". هدف مشروع "مبادرات سبل العيش الذكية مناخيا وتخطيط الوصول إلى الأسواق" لتعزيز قدرات النساء والشباب و​المزارعين​ (الأفراد و​التعاونيات​) على الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية. كما يتم تقديم الأدوات الضرورية للمستفيدين وإنشاء روابط تسويقية.

