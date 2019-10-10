كيدانيان قرر إقفال 12 مكتب سفر ومؤسسة غير مرخصة

اتخذ وزير السياحة ​اواديس كيدانيان​ قرارًا بإقفال 12 مكتب سفر وسياحة ومؤسسة غير مرخصة.

وتم اقفال 5 اليوم على أن تقفل سبعة أخرى غدًا، بعد أن أعطيت مهلة وانذارات لتسوية اوضاعها القانونية ولم تتقيد بها وكانت تعمل من دون أن يكون لها أي مستند في ​وزارة السياحة​.

وذكر كيدانيان أن "هذه العملية ستتابع من خلال ​الشرطة السياحية​ والضابطة السياحية، وتوجيه الانذارات الى كل ​المؤسسات السياحية​ غير المرخصة واقفال كل مؤسسة لا تلتزم بالمهلة الزمنية المعطاة لها لتسوية اوضاعها من اجل التوصل الى اعادة الانتظام الى قطاع مكاتب السفر والسياحة".

