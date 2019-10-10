كيدانيان قرر إقفال 12 مكتب سفر ومؤسسة غير مرخصة

اتخذ وزير السياحة اواديس كيدانيان قرارًا بإقفال 12 مكتب سفر وسياحة ومؤسسة غير مرخصة.
وتم اقفال 5 اليوم على أن تقفل سبعة أخرى غدًا، بعد أن أعطيت مهلة وانذارات لتسوية اوضاعها القانونية ولم تتقيد بها وكانت تعمل من دون أن يكون لها أي مستند في وزارة السياحة.
وذكر كيدانيان أن "هذه العملية ستتابع من خلال الشرطة السياحية والضابطة السياحية، وتوجيه الانذارات الى كل المؤسسات السياحية غير المرخصة واقفال كل مؤسسة لا تلتزم بالمهلة الزمنية المعطاة لها لتسوية اوضاعها من اجل التوصل الى اعادة الانتظام الى قطاع مكاتب السفر والسياحة".
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