الجماعة الإسلامية دعت لإطلاق ناجي: طرابلس تشهد له بفكره المعتدل ومواقفه المشرفة

دعت "​الجماعة الإسلامية​" إلى "إطلاق سراح الشيخ ​كنعان ناجي​"، لافتةً إلى أنّ "في الوقت الّذي نتطلّع فيه إلى إقرار قانون ​العفو العام​، وإطلاق سراح الموقوفين ظُلمًا وعدوانًا من السجون، فوجئنا بتوقيف الشيخ كنعان ناجي والتحقيق معه أمام ​المحكمة العسكرية​ الّتي ينتهك فيها القانون، وينحى فيها النظام، ويضرب به عرض الحائط، ويعتدى فيها على كرامة الإنسان وحقوقه".

وشدّدت في بيان، على أنّ "الغريب العجيب أنّ التوقيف طال رجلًا تشهد له المدينة بفكره النيّر المعتدل، وبمواقفه المشرّفة الّتي جنّبت المدينة كثيرًا من الفتن المتنقلة والخضات المفتعلة". وطالبت بـ"إخلاء سبيل الشيخ كنعان ناجي فورًا".

ودعت الجماعة إلى "إغلاق هذا الملف، وسائر الملفات الملفّقة عبر ما يُسمّى بوثائق الاتصال الّتي كانت الحكومة السابقة قد أوقفت العمل بها". كما دعت ​نواب طرابلس​ ومرجعيّاتها إلى "الوقوف صفًّا واحدًا لرفع الظلم عن أبنائنا".