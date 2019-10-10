حزب شبيبة لبنان العربي دان محاولة تشويه صورة العهد: نناشد الرئيس عون حل الازمة الاقتصادية

دانت قيادة حزب "شبيبة ​لبنان​ العربي اثر اجتماعها الأسبوعي برئاسة أمينها العام ​نديم الشمالي​ "محاولة تشويه صورة العهد واتهامه بالأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان".

وفي بيان لها، ناشدت القايدة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ "التدخل لحل الأزمة الإقتصادية ووضع حلول جدية ل​محاربة الفساد​ ولتحقيق ​الأمن​ الإجتماعي والإقتصادي للبنانيين، فليس من المقبول أن ينتهي العهد القوي ويكتب التاريخ انه بعهد الرئيس لم يوضع اي سارق اموال اللبنانيين في السجن ولم تسترجع اموال ​الدولة​ المنهوبة، و​الكهرباء​ ما زالت على حالها مع العلم ان الوزراء المتعاقبين على ​وزارة الطاقة والمياه​ هم من ​التيار الوطني الحر​".

وأشادت القايدة بـ"جهود ​الحكومة​ برئاسة ​سعد الحريري​ لحل أزمة سعر صرف الليرة"، منبهة الى "مخاطر هذه الحلول المؤقتة، فالأزمة الحالية ليست اقتصادية فقط بل هي سياسية اقتصادية".

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