النشرة: نجاة سائق سيارة من حادث مروع بالغازية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن وقوع حادث سير مروع على ​اوتوستراد الغازية​ باتجاه ​الجنوب​، بعدما اجتاحت سبارة من نوع كيا سوداء اللون الحاجز الحديدي الجانبي وقد نجا السائق منها باعجوبة.

وعلى الفور حضر عناصر من ​الصليب الاحمر اللبناني​ حيث تبين ان السائق لم يصب باذى.