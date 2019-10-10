النشرة: نجاة سائق سيارة من حادث مروع بالغازية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن وقوع حادث سير مروع على اوتوستراد الغازية باتجاه الجنوب، بعدما اجتاحت سبارة من نوع كيا سوداء اللون الحاجز الحديدي الجانبي وقد نجا السائق منها باعجوبة.
وعلى الفور حضر عناصر من الصليب الاحمر اللبناني حيث تبين ان السائق لم يصب باذى.
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