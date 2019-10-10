الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لـ 926 نازحا سوريا من مناطق مختلفة في لبنان

أفادت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان، بأنها "قامت اعتبارًا من صباح اليوم بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ UNHCR وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ 926 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في ​لبنان​ إلى ​الأراضي السورية​ عبر مراكز ​المصنع​، ​القاع​ و​العبودية​ الحدودية، ومن ​عرسال​ عبر معبر الزمراني على الحدود السورية".

ولفتت المديرية الى أن "دوريات من المديرية العامة للأمن العام واكبت ​النازحين​ الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها ​السلطات السورية​ لهذه الغاية وبواسطة آلياتهم الخاصة من نقاط التجمع المحددة في ​بيروت​ والمصنع و​طرابلس​ والعبودية و​النبطية​ وصيدا و​حاصبيا​ و​برج حمود​ والقاع وعرسال حتى الحدود اللبنانية – السورية".