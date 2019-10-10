مكتب الحريري نفى الأخبار عن وديعة بقيمة 1,4 مليار دولار في مصرف لبنان

لفت المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، إلى أنّ "إحدى القنوات التلفزيونية نَسبت إلى مصادر زعمها أنّ المفاجأة الّتي تحدّث عنها الحريري قد تشمل وديعة بقيمة 1,4 مليار دولار تودع في "​مصرف لبنان​" من دون فوائد".

وأكّد في بيان، أنّ "هذا الخبر عارٍ من الصحّة جملةً وتفصيلًا، ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة"، معربًا عن أمله من الجميع "وقف التكهنات الّتي من شأنها أن تشوّش على النتائج الايجابية للزيارة الناجحة الّتي قام بها الحريري إلى دولة ​الإمارات​".