الأناضول: السلطات التركية تعتقل 21 شخصا وتوجه اتهامات لـ 78 انتقدوا الهجوم بسوريا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بان "​السلطات التركية​ اعتقلت 21 شخصا ووجهت اتهامات لـ 78 انتقدوا الهجوم في ​سوريا​".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​تركيا​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا.