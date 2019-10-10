خارجية تركيا دانت هجوما استهدف الجالية اليهودية بألمانيا: التيارات المتطرفة تشكل تهديدا للإنسانية

دانت ​وزارة الخارجية التركية​ "الهجوم الذي وقع بمحيط كنيس يهودي في مدينة هاله، شرقي ​ألمانيا​، وأدى إلى مقتل شخثبن"، معتبرةً أنه "من المحزن وقوع هذا الهجوم في "يوم كيبور" المقدس عند ​اليهود​، وأن ​تركيا​ تقف ضد جميع التيارات المعادية للسامية، و​الإسلام​، و​المسيحية​، والأجانب".

وفي بيان لها، اكدت الخارجية التركية أن "التيارات المتطرفة تشكل تهديدا للإنسانية، يجب أن نكافحها جميعا بشكل مشترك ونأمل في تقديم الفاعلين إلى العدالة في أقرب وقت".