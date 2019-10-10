دانت وزارة الخارجية التركية "الهجوم الذي وقع بمحيط كنيس يهودي في مدينة هاله، شرقي ألمانيا، وأدى إلى مقتل شخثبن"، معتبرةً أنه "من المحزن وقوع هذا الهجوم في "يوم كيبور" المقدس عند اليهود، وأن تركيا تقف ضد جميع التيارات المعادية للسامية، والإسلام، والمسيحية، والأجانب".
وفي بيان لها، اكدت الخارجية التركية أن "التيارات المتطرفة تشكل تهديدا للإنسانية، يجب أن نكافحها جميعا بشكل مشترك ونأمل في تقديم الفاعلين إلى العدالة في أقرب وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا دانت هجوما استهدف الجالية اليهودية بألمانيا: التيارات المتطرفة تشكل تهديدا للإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.