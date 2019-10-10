الحدث: إيطاليا تستدعي السفير التركي على خلفية العملية العسكرية التركية

أفادت قناة "الحدث" بأن "​وزارة الخارجية​ الايطالية تستدعي ​السفير التركي​ على خلفية العملية العسكرية التركية شمال سوريا".

وكان وزير الخارجية الإيطاية لويجي دي مايو قد شدد صباح اليوم على ان "العملية العسكرية في تركيا غير مقبولة وندعو لوقفها".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​تركيا​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا.