مصدر بالخارجية السورية: تصريحات أردوغان لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر

أكد مصدر رسمي في ​وزارة الخارجية السورية​ في تصريح لوكالة "سانا" أن "تصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ حول حرصه على حماية ​الشعب السوري​ وحقوقه لا تخرج إلا عن شخص منفصل عن الواقع"، مشددا على أن "​سوريا​ ستواجه العدوان التركي الغاشم بمختلف أشكاله في أي بقعة من ​البقاع​ السورية وبكل الوسائل والسبل المشروعة".

ولفت المصدر الى ان "تصريحات المجرم أردوغان اليوم وحديثه عن خوفه على الشعب السوري وحمايته وصون حقوقه وهو الذي يعتدي على السكان الآمنين في ​الشمال​ السوري تحت ذريعة محاربة الإرهاب لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر يرقص على كل الحبال ويتلطى بالشعارات الإنسانية وهو الأبعد عنها".