مصدر بالخارجية السورية: تصريحات أردوغان لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر

أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في تصريح لوكالة "سانا" أن "تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول حرصه على حماية الشعب السوري وحقوقه لا تخرج إلا عن شخص منفصل عن الواقع"، مشددا على أن "سوريا ستواجه العدوان التركي الغاشم بمختلف أشكاله في أي بقعة من البقاع السورية وبكل الوسائل والسبل المشروعة".
ولفت المصدر الى ان "تصريحات المجرم أردوغان اليوم وحديثه عن خوفه على الشعب السوري وحمايته وصون حقوقه وهو الذي يعتدي على السكان الآمنين في الشمال السوري تحت ذريعة محاربة الإرهاب لا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر يرقص على كل الحبال ويتلطى بالشعارات الإنسانية وهو الأبعد عنها".
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